صورة طبق الأصل | ابنة أحمد حلمي ومنى زكي تخطف الأنظار

خطفت لي لي حلمي - ابنة الفنانين منى زكي وأحمد حلمي، الأنظار إليها في أحدث ظهور لها، بعدما تداول نشطاء السوشيال ميديا صورة حديثة من أخر جلسة تصوير خضعت لها، إذ ظهرت فيها بإطلالة شبابية، ظهرت فيها وكأنها صورة طبق الأصل من والدتها منى زكي.



يذكر أن منى زكي وأحمد حلمي تزوجا في 2002، وأنجبا لي لي وسليم ويونس.



من جهة أخرى، بدأت الفنانة منى زكى تصوير دورها فى فيلمها الجديد "الصندوق الاسود" والذى تقوم ببطولته بالاشتراك مع محمد فراج ومصطفى خاطر واخراج محمود كامل.



فيلم "الصندوق الأسود" من تأليف أحمد وهيثم الدهان وإخراج محمود كامل، ومن إنتاج جابي خوري، وبطولة منى زكي ومحمد فراج ومصطفى خاطر وغيرهم من النجوم.



وتقدم منى زكى دور امرأة حامل تتعرض لأمر ما صعب، تتعامل معه بغريزة البقاء على قيد الحياة.



يذكر ان منى زكى تقوم ايضا بتصوير دورها فى فيلم "العنكبوت" مع الفنان احمد السقا وهو من تاليف محمد ناير واخراج احمد نادر جلال.