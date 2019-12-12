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تعليم

إعلام الأزهر ينظم ورشة تدريبية لطلاب قسم العلاقات العامة والإعلان

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 05:19 ص
صدى البلد
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كتب - محمد شحتة
نظم قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية الإعلام جامعة الأزهر ورشة تدريبية لطلاب القسم تحت رعاية الدكتور غانم السعيد عميد الكلية والدكتور رضا عبد الواجد وكيل الكلية والدكتور رمضان إبراهيم رئيس القسم وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات استمرت لمدة ثلاثة أيام

وحاضر فى هذه الورشة اللواء هشام عبدالخالق رئيس قطاع الخدمات المركزية ، الدكتورة هنادى سلطان مدير عام التدريب الإعلامي ، المستشار محمد الحسينى مدير عام إعلام آسيا ، الأستاذ عبدالله دويدار مدير عام مراكز النيل ، الأستاذ صالح عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للشبكة الدولية للمعلومات.

وتتضمن التدريب تعريف الطلاب بأنشطة قطاعات الهيئة الرئيسية والتى تشتمل على قطاع الإعلام الداخلى والخاجى وقطاع المعلومات وقطاع الخدمات المركزية.

كما أكد عبدالخالق على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة فى تحسين صورة مصر فى الداخل والتواصل مع أبناء الوطن فى الخارج
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