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مرأة

طريقة عمل بيتزا البطاطس المبشورة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:23 ص
طريقة عمل بيتزا البطاطس
طريقة عمل بيتزا البطاطس المبشورة
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هاجر هانئ
بيتزا البطاطس المبشورة من الأكلات اللذيذة وغير التقليدية التي يمكنك إعدادها وتحضيرها على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير بيتزا البطاطس المبشورة
2 كوب بطاطس مبشورة
1 كوب جزر مبشور
1 ملعقة كبيرة دقيق
زعتر جاف
بصل مبشور
3 بيض
صلصة طماطم
ثوم مفروم
فلفل أخضر رومي
جبنة موتزاريلا
جبنة رومي
زيتون أسود حلقات

طريقة تحضير بيتزا البطاطس المبشورة
* تخلط البطاطس المبشورة مع الجزر المبشور والبيض والدقيق والملح والفلفل الأسود
* يشكل من الخليط طبقة في صينية بيتزا
* تخلط الصلصة مع الزعتر والثوم والملح والفلفل الأسود حسب الرغبة
* يضاف على الوجه الزيتون والجبن
* توضع في الفرن حتى تمام النضج ثم تقطع وتقدم .
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