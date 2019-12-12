ريان رينولدز يتألق في العرض الخاص لفيلمه Under ground 6 ..صور

حضر النجم العالمي ريان رينولدز العرض الخاص لفيلمه الجديد Under ground 6 من إنتاج شركة نتفليكس، في ولاية نيويورك الأمريكية.



وتألق النجم الكندي البالغ من العمر 43 عامًا ببدلة كلاسيكية سوداء على السجادة الحمراء للعرض الخاص، مع الممثلة الأمريكية Adria Arjona التي تألقت بفستان منفوش من الأبيض والأسود ومكشوف من الأكتاف.



وتدور أحداث الفيلم حول قيام ستة من المليارديرات بتزييف وفاتهم، ثم قاموا بتشكيل فرقة من النخبة الأهلية لتدمير المجرمين سيئي السمعة.



ومن المقرر طرح الفيلم عبر شبكة نتفليكس يوم 13 ديسمبر وهو من إخراج ميشال باي.

