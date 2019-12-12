البحث العلمي تعقد ورشة عمل لدول عدم الانحياز والدول النامية حول تلوث الهواء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار تعاون الأكاديمية مع مركز العلم والتكنولوجيا لدول عدم الانحياز والدول النامية NAM فقد ورد ما يفيد الإعلان عن عقد ورشة العمل المذكورة عاليه والتى يعقدها مركز NAM بالتعاون مع جامعة دلهى بالهند خلال الفترة 5 ــ7 فبراير 2010 .



وتهدف ورشة العمل إلى استعراض أسباب تلوث الهواء وتقييم تأثير هذه التلوث على صحة الإنسان بشكل عام والمرأة والطفل بشكل خاص ووضع آليات وبرامج لمواجهة هذا التلوث مع دعم الخطط والبرامج التى تحد من أخطاره.



وشروط التقديم هي:



سيتم اختيار المشاركين وفقا لمعايير التميز وجودة ملخص البحث وعلاقته بمحاور الورشة



تتحمل الجهات المنظمة نفقات الإقامة لكل المشاركين فى ورشة العمل ويتحمل مركز نام نفقات السفر لمرشح واحد عن طريق نقطة الارتكاز الوطنية (الأكاديمية) ويتحمل باقى المشاركين نفقات السفر ورسوم الاشتراك التى تبلغ 500 دولار أمريكى



يرجى الاطلاع على الإرشادات على موقع المركز واستيفاء استمارة الترشح وإرسالها مرفقة بالمستندات المطلوبة على البريد الإلكتروني asrt.organizations @gmail.com فى موعد أقصاه 15 ديسمبر 2019 مرفقة بخطاب موجه لرئيس الأكاديمية من رئيس جهه عمل المرشح



ولمزيد من المعلومات وتحميل استمارة الترشيح يرجى الدخول على موقع مركز نام الالكتروني http://www.namstct.org