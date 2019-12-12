نشاط للرياح المحملة بالأتربة.. الأرصاد تنصح المواطنين بارتداء الكمامات.. فيديو

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن هناك سحب منخفضة ومتوسطة اليوم، مشيرا إلى أن هناك فرص لسقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وشمال الصعيد وسيناء.



وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك نشاط للرياح اليوم يحمل الأتربة خصوصا على الطرق الصحراوية والمكشوفة، موضحا أن الشبورة المائية ستؤدى إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.



وأشار مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إلى أن هناك إضطراب بالملاحة البحرية سواء بالبحر الأحمر أو المتوسط نتيجة نشاط الرياح، لافتا إلى أن حالة عدم استقرار الطقس يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة عن أمس بحوالي درجتين تقريبا.



وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، أن حالة عدم استقرار الطقس مستمرة اليوم فقط ولن تكون موجودة غدا، مشيرا إلى أن نشاط الرياح الذى يحمل بعض الأتربة يكون على أغلب مدن البلاد خاصة على جنوب الصعيد والطرق المكشوفة والصحراوية على محافظات شمال البلاد، ناصحا المواطنين أثناء سقوط أمطار غزيرة يفضل القيادة بهدوء على الطرق السريعة وارتداء الكمامة فى حالة تزايد الأتربة، خاصة على أصحاب الأمراض الصدرية.







