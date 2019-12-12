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برلمان

برلمانية: منتدى الشباب فرصة لتبادل الخبرات

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:23 ص
منتدى أسوان
منتدى أسوان
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أحمد أيمن
قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العامة بمجلس النواب، إن اهتمام منتدى شباب العالم، في نسخته الثالثة، بمناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال"، يعكس وعي كامل بتحديات الشباب في المرحلة الحالية وضرورة تعزيز قدراتهم.

وأشارت عطوة في بيان لها، إلى أهمية الحرص في جلسات المناقشة بشأن مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي"، على استعرض آلية تجنب مخاطر السوشيال ميديا، مؤكدة أن المنتدى في نسخته الجديدة يتضمن العديد من الموضوعات الملحة والقضايا الجديدة على الأجندة الدولية كالأمن الغذائى، والثورة الصناعية، والتحديات البيئية، والذكاء الاصطناعى، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن فعاليات المنتدى تمثل فرصة لخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات.
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