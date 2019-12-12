وزيرة الصحة: قريبا افتتاح أول 6 مراكز لتجميع مشتقات البلازما

أعربت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، عن حرصها على إجراء الزيارات الميدانية برفقة النواب، وقيادات الوزارة للإسراع من وتيرة العمل بمحافظات المرحلة الأولى للمنظومة الجديدة للتأمين الصحي، والوقوف على التحديات والتغلب عليها، بالاضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لباقي محافظات الجمهورية وخاصة محافظات الصعيد.



وأشارت إلى أنه تم عقد اجتماع مع السفير البريطاني لدي مصر، أول أمس، للموافقة على إرسال دفعات جديدة من أطباء الأسرة بمحافظتي الأقصر وجنوب سيناء إلى إنجلترا للتدريب واكتساب الخبرات مثل دفعات الأطباء التي تم إرسالها بمحافظة بورسعيد.



وذكرت الوزيرة خلال اجتماعها بلجنة الصحة بالبرلمان، أن أساس استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل هو الاهتمام بمنظومة التعليم الطبي المهني والتدريب المستمر للأطباء، والذي تطلب إتاحة التعليم المهني لجميع الأطباء، موضحة أنه تم البدء بتكليف ١٠٠٪ من الأطباء الخريجين للالتحاق ببرنامج الزمالة المصرية، قائلة "إنه لا قيمة لوجود مستشفيات ذات كفاءة عالية بالمنظومة دون أطباء مؤهلين".



كما أشارت وزيرة الصحة إلى استمرار المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة، حيث إن مبادرة ١٠٠ مليون صحة ما زالت مستمرة في فحص طلاب مراحل "أولى إعدادي، أولى ثانوي وطلبة الجامعات والمعاهد العليا"، وذلك للتأكد من خلو فئة الطلاب وشباب الجامعات من فيروس سي والأمراض غير السارية وتقديم العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته، بالإضافة إلى حملات الحد من انتشار العدوى بصالونات التجميل والنوادي الصحية للسيدات والرجال للوقاية والتوعية بالحد من انتشار عدوى فيروس سي بين المواطنين، كما أن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة مستمرة بمحافظات المرحلة الأولى والثانية وتمكنت من الكشف المبكر وتقديم التوعية إلى أكثر من ٣ ملايين امرأة مصرية، بالإضافة إلى مبادرة قياس ضعف وفقدان السمع لحديثي الولادة.



وأضافت أن وزارة الصحة والسكان بصدد إطلاق عدد من المبادرات العام القادم ومنها مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أمراض الكُلى، بالإضافة إلى إحلال وتجديد ١٠٠٪ من ماكينات الغسيل الكُلوي بالمحافظات التي تدخل في تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المنتقلة من الأم الحامل إلى طفلها مثل أمراض " الزهري وفيروس بي" وتوفير العلاج بالمجان لحماية وسلامة الأجيال القادمة.



كما أوضحت وزيرة الصحة، أنه سيتم افتتاح أول ٦ مراكز لتجميع مشتقات البلازما قريبًا، كما أن الوزارة تقوم بدراسة تنفيذ مبادرة لمرضى الدم مثل "هيموفيليا ثلاسيميا".



واستمعت وزيرة الصحة والسكان لمطالب أعضاء مجلس النواب للارتقاء بالمنظومة الصحية، حيث أبدى عددٌ منهم ملاحظات هامة، حيث استجابت الوزيرة لمطالبهم، مؤكدة على ضرورة التواصل الدائم مع أعضاء مجلس النواب بجميع المحافظات لتلبية الاحتياجات الصحية لكافة المحافظات بما يخدم المريض المصري.



ومن جهته أكد الدكتور محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تلك الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التي يعقدها المجلس لمتابعة الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تتخذها وزارة الصحة والسكان للارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل وخطوات تطبيقه، والذي بدأ بدعم القيادة السياسية وجهود الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، موضحًا أن ذلك يأتي في إطار التواصل والتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال سلسلة اللقاءات بين الوزارة والمجلس.