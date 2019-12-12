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فن

في عيد ميلاد علا رامي | تعرف على قصة حبها الفاشلة مع نادر أبو الليف

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 12:00 م
علا رامي ونادر أبو
علا رامي ونادر أبو الليف
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة علا رامى اليوم، الخميس 12 ديسمبر، بعيد ميلادها الـ60، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1959، فهي تعد واحدة من أبرز الفنانات اللاتي نجحن في التمثيل بعدما كن يحترفن رقص الباليه.

وارتبط اسم الفنانة علا رامي، باسم زوجها السابق المطرب نادر أبو الليف، لفترة طويلة، وفي هذا الصدد، قال «أبو الليف»، إنه يكن كل الاحترام لطليقته علا رامي، نافيًا ما أثير حول أن «علا» كانت حب حياته، ولم يتمكن من الزواج بها لضعف إمكانياته، معقبًا: «علا مش حب حياتي».

وأضاف "أبو الليف"، في لقاء سابق مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج «خط أحمر» عبر فضائية "العاصمة"، أنه كان يحب فتاة لمدة 18 سنة، ولم يتمكن من الزواج بها، مشيرا إلى أن علا رامي بمثابة أخته الآن، وحضر حفل زفاف نجلها هو وزوجته.

وتابع: «اللي بيصون العيش والملح ابن حلال.. وابن علا رامي زي أخويا».
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