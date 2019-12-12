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مّثل ببلاش.. طارق الشناوى يكشف عن مفاجآت في حياة محمود حميدة الفنية.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 02:51 م
محمود حميدة
محمود حميدة
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شيرين عادل
قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن الفنان محمود حميدة عاشق للفن ومحب للسينما والدراما بكل أنواعها وهو ما لمسه جمهوره الفنى فيه منذ ظهوره الفنى.

وكشف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC مصر، عن خوض الفنان محمود حميدة فى بداياته خلال فترة التسعينات أفلامأ بدون أجر خاصة فى حالة إعجابه بعمل فنى ما، مؤكدأ أن هذا الأمر تغير فى الوقت الحالى بالطبع، لافتأ إلى أن محمود حميدة كان عاشق للفن والسينما.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك نشروا صورة للنجم محمود حميدة من حفل عيد ميلاده الذي يوافق 7 ديسمبر.

وظهر في الصورة عدد كبير من النجمات والأصدقاء يتوسطهن حميدة الذي بلغ عامه 66 فهو من مواليد 1953.

يذكر أن النجم محمود حميدة يجسد شخصية لواء فى المخابرات العامة، خلال أحداث فيلم "العارف" للنجم أحمد عز، ويطارد أحمد عز فى الفيلم حتى يتم التعاون معه للكشف عن العديد من الأسرار فى إطار التشويق.
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