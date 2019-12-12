بنظام زراعة آلي.. جامعة المنيا تستهدف استصلاح 60 فدانًا جديدًا بـ"شوشة"

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية بصدد استهداف زراعة 60 فدان جديدًا من القمح باستخدام نظام الزراعة الآلي الحديث "الستارة" بفتحتي (16 ، 17) بشوشة، وذلك تنفيذًا لخطة التوسعات الزراعية بأراضي الجامعة بمنطقة شوشة خلال الموسم الشتوي 2019/2020 سعيًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم وتنشيط زراعة القمح وإضافة عائد اقتصادي للقطاع الزراعي بالمركز بالإضافة لتغير طرق الزراعة القديمة لتواكب التطور الزراعي الحديث الذي يمكن من مضاعفة إنتاج أفضل أنواع المحاصيل.



وقال الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المركز أنهى حفر "بئر" جديدة لتوفير المياه لـ150 فدانا في منطقة بفتحة رقم (11)، وجار إعدادها لتدخل الخدمة خلال الفترة المقبلة، بعد إنهاء توصيل شبكة الكهرباء بها.



وأوضح الدكتور محمود عبد الهادي مدير مركز التجارب والبحوث الزراعية بشوشة أن نظام الزراعة الآلي هي عملية استخدام الآلات الزراعية من أجل ميكنة الأعمال الزراعية، الأمر الذي يزيد بشكل كبير من إنتاجية العامل الزراعي، إلى جانب تحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة حجمه، وتحسين المنتجات الزراعية كواحدة من العوامل المسؤولة عن التحضر والاقتصاديات الصناعية.



والجدير بالذكر، أن مركز التجارب والبحوث الزراعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يضم 7 قطاعات إنتاجية ما بين زراعية وانتاج حيواني وهي: قطاع المحاصيل، والفاكهة، والخضر، والانتاج الحيواني، والطب البيطري، والآلات والمعدات، وقطاع الزينة والنباتات الطبية والعطرية.