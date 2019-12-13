تحرك برلماني بشأن مزلقان الموت بالإسكندرية

أعلن عفيفي كامل عضو مجلس النواب، عن تقدمة بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن مزلقان الموت بالاسكندرية وعدم وجود مكان مخصص لعبور أهالي المنطقة شريط السكة الحديد.



وقال "كامل" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن "مزلقان الموت" يشهد يوميًا حوادث بأعداد كثيرة لا بأس بها بسبب سرعة القطار دون سابق إنذار أو إشارة مرورية تبين بفتح الطريق أو غلقه.



وأكد عضو مجلس النواب، أنه قام في 13/1/2018 بتقديم بيان عاجل لرئيس الحكومة بشأن هذا المزلقان وبعد توفير الميزانية اللازمة له إلا أنه لم يتم انشائها حتي الان بسبب عدم تعاون جميع الجهات المسؤولة.



وأكمل النائب:" أن الأمر الذي جعلة يقوم بتقديم طلب احاطة أخر لكي يتم توجيهه إلى الجهات المسؤولة لتوفير الموافقات والتراخيص اللازمة والقضاء على العقبات التي تواجهة المارة.



كما طالب النائب بضرورة الاسراع في مناقشة طلب الإحاطة حتى يتم حل هذه المشكلة في أسرع وقت مما تشكل خطورة داهمة على المواطنين.