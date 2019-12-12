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أخبار البلد

البابا تواضروس يجتمع مع أسرة مجلة "الكرازة" بالمقر البابوي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:29 م
صدى البلد
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كتب – سامح سلام
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية اليوم اجتماعًا مع محرري مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور نيافة الأنبا مكاريوس أسقف عام كنائس المنيا وأبو قرقاص.

وقدم البابا تواضروس الثاني الشكر لمحررى المجلة على مجهوداتهم واهتمامهم بهذه الخدمة الكنسية، كما ناقش معهم إجراء بعض التجديدات على أبواب وصفحات المجلة لتغطي أخبار الكنيسة في مصر والمهجر.

كما وجه البابا تواضروس بضرورة أن تكون الاضافات الخاصة بالمجلة بها إضافة روحية لكل بيت، كما ناقش مع المحررين إضافة مجموعة من الكُتاب، والابتعاد عن المقالات الطويلة، والاهتمام بفكرة الأعمدة المقروءة.

وفي نهاية الاجتماع قدم قداسة البابا تواضروس الثاني مجموعة من الهدايا التذكارية، كما تم التقاط الصور وسط اجواء من البهجة سادت الجميع.

وتصدر "الكرازة" باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مرتين شهريا، ويشرف عليها نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنيا.
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