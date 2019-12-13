رعاية صحية وأدوية يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

تصدر قطاع رعاية صحية و أدوية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 411.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.93 مليار جنيه.



وتلاه قطاع بنوك بتداول 13.2 مليون ورقة مالية بقيمة 874.3 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 99.02 مليون ورقة مالية بقيمة 332.2 مليون جنيه.



وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بتداول 92.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 234.1 مليون جنيه، كيماويات بتداول 15.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 150.9 مليون جنيه، ثم قطاع خامات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 18.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 125.5 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 11.2 مليون ورقة مالية بقيمة 85.3 مليون جنيه.