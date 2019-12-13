ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رعاية صحية وأدوية يتصدر القطاعات الأكثر تداولا بالبورصة الأسبوع الماضي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:02 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد صبيح
تصدر قطاع رعاية صحية و أدوية قطاعات البورصة من حيث كمية التداول خلال الخمس جلسات الأخيرة بعد تداول 411.5 مليون ورقة مالية، بقيمة تداول 1.93 مليار جنيه.

وتلاه قطاع بنوك بتداول 13.2 مليون ورقة مالية بقيمة 874.3 مليون جنيه، ثم قطاع العقارات بتداول 99.02 مليون ورقة مالية بقيمة 332.2 مليون جنيه.

وجاء فى المرتبة الرابعة قطاع خدمات مالية (باستثناء البنوك) بتداول 92.9 مليون ورقة مالية وبقيمة 234.1 مليون جنيه، كيماويات بتداول 15.4 مليون ورقة مالية وبقيمة 150.9 مليون جنيه، ثم قطاع خامات ومنتجات صناعية وسيارات بتداول 18.3 مليون ورقة مالية وبقيمة 125.5 مليون جنيه، ثم قطاع موارد أساسية بتداول 11.2 مليون ورقة مالية بقيمة 85.3 مليون جنيه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

7 مليارات جنيه إجمالي تداولات البورصة في أسبوع

8.2 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

9.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي.. و189 مليون جنيه إجمالي مبيعات الأجانب

9.9 مليار جنيه خسائر البورصة الأسبوع الماضي

ترشيحاتنا

بسبب كهربا.. عدلي القيعي: هناك من يريد إثارة الأزمات للنادي الأهلي

شيك جدا.. هند صبري بالبالطو البيج تبهر الجمهور على إنستجرام

تزوجت عمدة من الصعيد .. 6 معلومات عن نادين فى عيد ميلادها

حكم من أدرك صلاة الجمعة في الركعة الأولى | الإفتاء توضح

الجيش الوطني الليبي يكشف عن خسائر فادحة لتركيا وقطر في طرابلس

حكم غسل يوم الجمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

شاهد .. منتدى شباب العالم يحتفل بأعياد رأس السنة الميلادية