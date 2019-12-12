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رياضة

مصطفى محمد يسجل هدف أول رائعا في شباك بيراميدز.. فيديو

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:54 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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عمرو ابوبكر
تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من تسجيل الهدف الأول في شباك منافسه بيراميدز، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل مصطفى محمد هدف الزمالك الأول، عن طريق رأسية رائعة في الدقيقة 52 من عمر المباراة.

مرر حازم إمام كرة عرضية نموذجية على رأس مصطفى محمد ولم يتردد في تسجيلها من رأسية مميزة في شباك أحمد الشناوي الذي حاول بقدر الإمكان أن يتصدى للكرة ولكن سكنت الشباك.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:
محمد عواد في حراسة المرمي

محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - حازم إمام في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد زيزو - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي في خط الوسط

مصطفي محمد في خط الهجوم

ودخل بيراميدز بهذا التشكيل :
حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر وعبد الله بكري وأحمد أيمن منصور ورجب بكار

خط الوسط: عمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد فتحي وإيريك تراوري وإسلام عيسى

خط الهجوم: محمد فاروق
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