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رمضان صبحي عن احتفاله بنهائي أفريقيا: البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 10:32 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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هاني حسين
سخر مضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، من طريقة احتفاله في نهائي بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بعد إحراز هدف الفوز.

وقال رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي"، :" هيا البطن تمام بس الكتاف كانت محتاجة يومين كمان".

وأضاف رمضان صبحي :" لم افكر في طريقة احتفال كريستيانو رونالدو، وفكرت في خلع التيشيرت بعد إحراز هدف في المباراة النهائية ".

وتابع رمضان صبحي:" مش معايا مدرب شخصي ولكنني اتمرن مع شريف إكرامي بشكل مستمر و احصل على نصائح كثيرة منه، والتطور الجسماني له علاقة بتدريبات انجلترا اثناء احترافي في الدوري الإنجليزي ".

وأكمل رمضان صبحي:" اتعلمت حاجات كتير من حسام غالي فيما يتعلق بشارة الكابتن".
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