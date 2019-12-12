رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

قال رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، إنه إذا عاد به الزمن سوف يحترف مرة أخرى في نادي ستوك سيتي الإنجليزي، وسيترك النادي الأهلي.



وأضاف رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم " المذاع على قناة " سي بي سي": " لو رجع بيا الزمن همشى من النادي الأهلى وهروح نادي ستوك سيتي الإنجليزي".



وتابع رمضان صبحي: "في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده".



وقال رمضان صبحي، إن عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كان سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.



وأضاف رمضان صبحي: "كنت زعلان أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة افريقيا".



وتابع رمضان صبحي: "احترمت وجهة نظر المدرب في عدم اختياري في منتخب مصر"، مضيفا: "أنا وكابتن شوقي غريب كان لدينا رغبة متبادلة بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي".



وأكد رمضان صبحي، أن كل لاعبي المنتخب كان لديهم إصرار وعزيمة على تحقيق الفوز في كل مباريات بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 عاما.

