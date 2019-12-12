هاشتاج | أحمد بلال يتصدر تويتر بعد هدف مصطفى محمد في بيراميدز

تصدر هاشتاج أحمد بلال، موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بعد تصريحات لاعب الاهلي السابق، التليفزيونية بالأمس قائلًا "أراهن على عدم تسجيل مصطفى محمد ضد بيراميدز".



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لـ أحمد بلال وبها العديد من الجمل التى تشيد بمهاجم الزمالك مصطفى محمد وقدرته على كسر تحدى أحمد بلال بهدف الرائع فى شباك بيراميدز.



وسجل مصطفى محمد الهدف الهدف الأول فى فوز الزمالك على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.



انتهت أحداث مباراة الزمالك ومنافسه بيراميدز بفوز الأبيض بهدفين دون رد، في المباراة التي تقام على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.



وبهذا الفوز ارتفع رصيد الزمالك إلى 13 نقطة في المركز الرابع، وهبط بيراميدز إلى المركز الخامس برصيد 12 نقطة.