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رياضة

لماذا أصبح الزمالك بعبع بيراميدز في الكرة المصرية.. الأرقام تجيب

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:12 م
الزمالك وبيراميدز
الزمالك وبيراميدز
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عمرو الحلواني
لم يجد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك أى صعوبة فى تحقيق الفوز على بيراميدز بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم باستاد القاهرة فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز.

ونجح الزمالك فى كتابة سيطرة كاملة على المباراة نتيجة تألق كافة لاعبيه وظهورهم بمستوى فنى وبدنى مميز طوال اللقاء، إضافة إلى الظهور السيئ لبيراميدز فى المباراة.

ووصل الزمالك تفوقه الكاسح على فريق بيراميدز فى تاريخ المباريات المباشرة التى جمعت الفريقين فى السنوات الماضية، ورفع الزمالك رصيده إلى 6 انتصارات على حساب بيراميدز مقابل فوز وحيد للفريق المنافس.

وكان الفريقان قبل مباراة اليوم لعبا 7 لقاءات سواء في الدوري أو كأس مصر منها 4 مباريات بالاسم القديم لبيراميدز "الأسيوطي" و3 لقاءات تحت اسم بيراميدز وحقق الزمالك 5 انتصارات وفاز بيراميدز مرة وحيدة وتعادلا في لقاء آخر.

ولعب الفرنسي سباستيان ديسابر مدرب بيراميدز دورا كبيرا فى خروج فريقه مهزوما فى مباراته ضد الزمالك نتيجة إدارته السيئة للمباراة وعدم تمكنه فى التعامل معاها ليواصل الفرنسي ديسابر سقوطه المتكرر أمام الزمالك بعد أن كان تلقى هزيمة مدوية بثلاثة أهداف دون رد فى نهائى كأس مصر قبل عدة أشهر قليلة.
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