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مرأة

4 طرق لتخزين الرمان لمدة عام كامل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
الرمان
الرمان
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ريهام قدري
يعتبر الرمان هو أحد الفواكه التي تنتشر في فصل الشتاء وله فوائد عديدة ، كما يعشقها الكثير ولذلك يمكن أن تقومي بتخزينها طوال السنة

الطريقة الأولى :
بعد شراء ثمار الرمان السليمة والناضجة والخالية من العفن والتلف، يمكن القيام بتغليف كل حبة منه بأوراق شفافة ووضعها في علبة كرتونية، وحفظها بمكان جاف بالثلاجة لتبقى صالحة لمدة ثلاثة شهور.

الطريقة الثانية: العمل على تفصيص حبات الرمان وتجفيفها ومن ثم تعبئتها بأكياس حسب مقدار الحاجة عند الاستعمال، ويتم تخزينها في الفريزر لمدة صلاحية ستة شهور.

الطريقة الثالثة:
نعمل على تجفيف القشرة الخارجية للرمان عن طريق تعريضها لأشعة الشمس، ويتم تعليق القشور على عود مع تقليبها وتركها بالهواء لتجف، وتحفظ بعد ذلك خارج الثلاجة بمكان معتدل لمدة ستة شهور.

الطريقة الرابعة:

العمل على فصل حبات الرمان عن القشور ووضعها بمصفاة لمدة عشرة دقائق، ويتم وضع مقدار من السكر على حبات الرمان في وعاء عميق وإضافة مقدار من عصير الليمون له وتقليبهما معًا، والعمل على تعبئة الرمان بأكياس مُفرغة من الهواء تمامًا وتخزينها بالفريزر لوقت الحاجة.
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