لخوفها من زوجها.. سيدة تختطف طفلة حديثة الولادة من مستشفى.. صور

اعترفت سيدة في السابعة والعشرين من عمرها باختطاف طفلة حديثة الولادة من مستشفى، بسبب خوفها من إبلاغ زوجها بأنها تعرضت للإجهاض.



وكشف تقرير نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية، الخميس، عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن السيدة "سريوالوك أكيثامساتين"، فقدت طفلها الشهر الماضي، لكنها لم تكن ترغب في أن تخيب آمال زوجها الذي كان متحمسًا لأن يصبح أبًا، بحسب وصفها.



وذكرت السيدة أنها تظاهرت في أعقاب ذلك بأنها مازالت حاملًا، وتوجهت إلى إحدى المستشفيات في مقاطعة "فانج نجا"، جنوب تايلاند، لتكوين صداقة مع زوجين كانا قد أنجبا طفلة للتو، وكذبت على زوجها مجددًا وأخبرته بأنها توجهت إلى المستشفى لتنجب طفلهما، وستظل هناك ليلة؛ وفي صباح اليوم التالي، عرضت على عائلة الطفلة حديثة الولادة المساعدة، بعد أن نجحت في كسب ثقتهم، وحملت الطفلة لتسير بها في رواق المستشفى.



ورصدت كاميرات المراقبة بالمستشفى لحظة فرارها حاملة الطفلة بين ذراعيها، وحاولت إخفاء وجهها بحجاب، على الرغم من أنها ليست مسلمة.



وأشارت الصحيفة إلى أنها فرت من المستشفى على متن دراجة نارية يقودها رجل خمسيني، واصطحبت الطفلة إلى منزلها، واعتقد زوجها أنها ابنته.



وتتبعت الشرطة أرقام لوحة الدراجة النارية التي فرت على متنها، وتمكنت من التوصل إلى قائدها واستجوابه، وأخبر الضباط أنه لا يعرف هذه السيدة، موضحًا أنه كان على وشك مغادرة المستشفى عندما توجهت إليه وطلبت منه أن يقلها إلى محطة الحافلات، وقد وافق لأنه شعر بالأسف حيالها إذا أنها كانت تحمل رضيعة بين ذراعيها تحت أشعة الشمس الحارقة.



وعثرت الشرطة في وقت لاحق على حقيبة تركتها هذه السيدة في المستشفى، والتي كانت بداخلها تذكرة حافلة إلى محطة قريبة من محل إقامتها، وتوجه ضباط الشرطة إلى منزلها، حيث تم العثور على الطفلة في حالة جيدة، وأصيب زوجها بصدمة بعد أن اكتشف أن الطفلة ليست ابنته.



وتم إلقاء القبض على "أكيثامساتين"، واعترفت للشرطة بجريمتها وبالدافع ورائها. وأفادت الصحيفة البريطانية بأنها من الممكن أن تواجه عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 5 أعوام.