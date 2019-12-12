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أخبار العالم

بعد ساعات من بدء المعركة.. مسلحون من ميليشيات طرابلس يسلمون أنفسهم للجيش الليبي

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 11:22 م
الجيش الوطني الليبي
الجيش الوطني الليبي
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شيماء مصطفى
أعلن الجيش الوطني الليبي، أن 11 مسلحا من ميليشيات طرابلس سلموا أنفسهم في محور صلاح الدين بعد أن تم منحهم الأمان، وفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير، خليفة حفتر، فرض مساء اليوم الخميس، سيطرته على الطريق الرئيسي في منطقة الساعدية ومقر كلية ضباط الشرطة بصلاح الدين في محيط العاصمة طرابلس.

يأتي ذلك، بعد إعلان المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، ساعة الصفر لتحرير العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المشير حفتر في كلمة له إن الجيش الوطني سيستعيد ليبيا من براثن الإرهاب والخونة.

وأضاف: "ندعو الوحدات المتقدمة نحو طرابلس إلى الالتزام بقواعد الاشتباك، والتقدم فورا إلى طرابلس".
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