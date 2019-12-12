رمضان صبحي يمارس تمارين الضغط على أنغام مافيا مع منى الشاذلي.. شاهد

شارك رمضان صبحي لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأوليمبي، في لعبة مع الإعلامية منى الشاذلي على الهواء، وقام رمضان صبحي بتنفيذ الحكم عليه بممارسة تمارين الضغط على ألحان أغنية مافيا للفنان محمد رمضان .



وقال رمضان صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع على قناة "سي بي سي"،: "لو رجع بيا الزمن همشى من النادي الأهلى وهروح نادي ستوك سيتي الإنجليزي".



وتابع رمضان صبحي: "في السن ده بيجيلي الاحتراف في أفضل دوري في العالم وصعب أرفض، وأنا ممكن أقول الكلام اللي الناس بتحب تسمعه، لكن أنا مش كده".



وقال رمضان صبحي، إن عدم مشاركته مع منتخب مصر الأول في بطولة أمم أفريقيا كانت سببا في أدائي الجيد في بطولة أفريقيا تحت 23 عاما.



وأضاف رمضان صبحي: "كنت زعلانا أني لم أشارك مع منتخب مصر الأول ولم أشعر بالظلم، وقمت بتأييد لاعبي المنتخب والجهاز الفني في بطولة أفريقيا".



وتابع رمضان صبحي: "احترمت وجهة نظر المدرب في عدم اختياري في منتخب مصر"، مضيفا: "أنا وكابتن شوقي غريب كان لدينا رغبة متبادلة بالانضمام إلى المنتخب الأوليمبي".