يا حبيبي تعالى الحقني .. لبناني يكتشف سرقة لحن أغنية أسمهان

أعلن الموسيقى اللبنانى البارز إحسان المنذر أن لحن أغنية أسمهان الشهيرة "يا حبيبى تعالى الحقنى شوف اللى جرالى" تم سرقتها من أغنية كوبية.



وكتب عبر صفحته على موقع فيسبوك: بالصدفة .. وجدت أن أصل اللحن أرجنتيني قبل ٦ سنوات من تسجيل اسمهان لأغنيتها الشهيرة.. وانا مع أن هناك اقتباسا .. لان مدحت عاصم (من قال انه لحنها) ليس له أية أغنية أخرى متداولة .. لا أسرار تبقى غامضة ولو مر عليها اكثر من مائة عام.



ورد عليه عدد من المتابعين بأ أغنية يا حبيبي تعالى الحقني تم غنائها من قبل مارى كوين فى الفيلم النادر "زوجة بالنيابة" من إنتاج 1936 من بطولة اسيا ماري كويني وأحمد جلال.



وعلق آخرون بأن لحن مدحت عاصم تم تقديمه على أنه من إعداده وليس من تأليفه، إلا أن المقطع الذى أظهر الفرق بين الأغنية المصرية واللاتينية أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعى.













