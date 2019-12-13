وليد طوغان: منتدى شباب العالم يقدم أفكارا كثيرة ومتنوعة

قال وليد طوغان، الكاتب الصحفى ورئيس تحرير الكتاب الذهبي بروزاليوسف، إن مؤتمر شباب العالم يفتح أبوابه على أرض السلام بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن هذا المؤتمر له مميزات كثيرة منها التوصل فى الخبرات، وطريقة التفكير بين الشباب.



وأضاف طوغان، خلال حواره ببرنامج « مساء دي إم سي» المذاع على قناة « دي إم سي»، أن دولة 30-6 وضعت الشاب أمام أدوات التفكير الصحيح.



وأشارت إلى أن عملية التفكير عملية منظمة، وتدوير الأفكار بين الشباب فى منتدى الشباب يستفيد منها الجميع لان المنتدى يجمع بين شباب من جميع الدول.



وأوضح أن منتدي شباب العالم يمتلك أفكار كثيرة ومتنوعة، أن الشباب فى النسخ الماضية للمؤتمر اكتسبوا خبرات كثيرة جدًا.



وأكد طوغان، أن ارتفاع عدد الراغبين فى المشاركة بمؤتمر الشباب يدل على استفادة الشباب من هذا المؤتمر، و أن مؤتمر الشباب لا يتحدث فى الموضوعات الشبابية فقط ولكن يتحدث فى جميع الموضوعات.



وتابع وليد طوغان، أنه خلال عامين من تنفيذ مؤتمر الشباب، لاحظنا شباب فى مناصب قيادية بالمحافظات.

