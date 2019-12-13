طبيب مصري يتقدم على نظرائه الأجانب في الطب الرياضي..فيديو

قال الدكتور محمد إمام، استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا، إنه ولد فى محافظة الشرقية، ولكن تعلم فى محافظة الإسماعيلية، وأنه دخل كلية الطب بقناة السويس وبعد ذلك قام بالتدريس فى الجامعة.



وأضاف إمام خلال حواره ببرنامج « مصر تستطيع» المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامي أحمد فايق، انه ترك مصر و جاء وعمل فى جامعة لندن، وبعد ذلك قام بعمل زمالة طب رياضي.



وأشار استشاري جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي بإنجلترا إلى أنه قام بكتابة كتاب، عن الخلايا الجذعية فى العظام.



وأوضح استشاري جراحة العظام أن قام بالذهاب لأكثر من مدينة، من اجل تطوير ما يعمل فيه، وكشف أنه الأن فى عمر الـ 38 عامًا ومستمر فى عمله.



وأكد محمد إمام، أنه تم اختيارة كأفضل واحد فى العالم فى علاج الرياضيين، وكشف أن كل طبيب يكتشف أشياء كثيرة تعود على الجميع بالسعد.