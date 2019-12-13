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توك شو

شاهيناز: فريد الأطرش مطربي المفضل

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:02 ص
شاهيناز
شاهيناز
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قسم التوك شو
حلت المطربة ﺷﺎﻫﻴﻨﺎﺯ، ﺿﻴﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ شريط كوكتيل فى موسمه الثاني والذي يقدمه المطرب هشام عباس ويذاع يوم الخميس من كل اسبوع ﻋﻠﻰ قناة الحياة الفضائية بصحبة مستشارها الإعلامي عصام نصرالله واختارت نجمة الغناء العربي شاهيناز اسم شريط الكوكتيل الذي أهداه لها المطرب هشام عباس «أحلي الذكريات».

وقدمت شاهيناز، عددا كبيرا من أغنياتها خلال الحلقة، وأبدعت نجمة الغناء العربي شاهيناز فى غناء أغنية "حرمت أحبك" للمطربة الجزائرية وردة.

وأشارت إلى أنها تفضل الإستماع لفريد الأطرش أكثر من أى فنان آخر من نجوم الزمن الجميل، مضيفة:"من أجمل أغانيه ياجميل ياجميل".
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