ما وراء الكواليس.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بالجلد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى، صورة جديدة لها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة أنيقة ومبهرة



وظهرت بها رضوى الشربيني، ببنطال من الجلد الأسود الأنيق الذى أبرز جمالها، وارتدت معه قميص من الكاروهات باللون الرمادى الأنيق الذى يتميز بتفصيلة الأكمام الطويلة.



- واختارت رضوى مجموعة من الأكسسوارات الأنيقة باللون الأبيض التي أبرزت عن جمال إطلالتها عبارة عن قرط أنيق باللون الأبيض مع مجموعة خواتم لليد.



وانتعلت بوت طويل باللون الأسود الأنيق من الجلد الذى أبرز جمال إطلالتها ونوعماتها .



واعتمدت فى تسريحة الشعر على ذيل الحصان الناعم الطويل الذى يتناسب مع إطلالتها، ووضعت الماكياج باللون على الرموش الأصطناعية مع أحمر الشفاه باللون الأحمر الماط.