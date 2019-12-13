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مرأة

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:21 ص
صدى البلد
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أسماء عبد الحفيظ
نشر الفنان كريم محمود عبد العزيز صورة جديدة له وبجانبه زوجته من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر كريم محمود عبد العزيز بالطو اسود ويضع على رقبته كوفية من اللون الرمادى بجانبه زوجته ممسكا بإحدى يديها وهى ترتدى جاكيت جلد تاركة شعرها منسدل على الأكتاف .

أما من ناحية الجمال فقد اعتمدت على وضع بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ الذي ارتكز على أحمر الشفاه فقط ،المتناسق مع بشرتها البيضاء ولون عينها العسلى .

ولاقت الصورة إعجاب الكثير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:وعلق كريم محمود عبد العزيز على الصورة قائلا "زوجتة لعزيزة كل سنة وأنت طيبة " واضع لها بعد الرموز من علب الهدايا والجاتوة والبالون .

و يذكر أن يشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".
زوجة كريم محمود عبد العزيز زوجة كريم محمود عبد العزيز
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