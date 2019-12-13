الانقسام يضرب الزمالك.. عبدالله السعيد وبوطيب ملفات على طاولة إدارة الأبيض

حالة من الجدل يعيشها نادي الزمالك بالوقت الحالي وذلك مع اقتراب فترة الانتقالات الشتوية، تزامنًا مع رغبة الادارة بقيادة مرتضى منصور في تدعيم الفريق ببعض اللاعبين.



وتمركزت حالة الجدل داخل اروقة القلعة البيضاء حول الثنائي خالد بوطيب وعبدالله السعيد، خاصة وأن الأول يعاني من إصابة ولا يستفيد نادي الزمالك منه بالوقت الحالي، والثاني لاعب مخضرم يحتاج إليه الفريق الأبيض.



ولكن حالة الجدل التي يعيشها نادي الزمالك بسبب تواجد بعض الأشخاص المنقسمين في آرائهم حول الثنائي سواء كان هؤلاء الأشخاص داخل مجلس الادارة او الجهاز الفني او المقربين لرئيس النادي مرتضى منصور.



فعن المهاجم المغربي خالد بوطيب، يتواجد من يرغب في منح خالد بوطيب الفرصة الأخيرة عقب الانتهاء من اصابته وإجراء الجراحة في فرنسا ، و عودته الي الملاعب وخوض فرصة تحت قيادة المدير الفني الجديد باتريس كارتيرون، ويدعم هذا الطرف رأيه بان اللاعب كان يقدم مستويات قوية قبل مجيئه الي نادي الزمالك، وان الفريق سيكون في حاجة الي مهاجم جيد بجوار مهاجمه مصطفى محمد وذلك بسبب ازدحام المباريات في موسم الزمالك الكروي.



بينما يرى الرأي الآخر ان اللاعب حصل على العديد من الفرص خلال الفترة الماضية مع أكثر من مدير فني، ولكنه لم يقدم المردود الجيد وان على مجلس الادارة الاستغناء عنه وتوفير راتبه في دعم صفوف الفريق بمهاجم افريقي قوي يقود الفريق خلال الفترة المقبلة.

أما عن عبدالله السعيد، فيوجد من يؤيد ويرحب بشدة التعاقد مع اللاعب وعلى رأسهم رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور والذي يرى ان التعاقد مع اللاعب أمر طبيعي خاصة وأن عقده سينتهي مع فريق بيراميدز، ومن حق الزمالك مفاوضاته قانونيًا.



ويرى الجانب المؤيد لضم عبدالله السعيد الي صفوف الزمالك أن اللاعب سبق ورحب بالانضمام الي القلعة البيضاء، وذلك ما يجعل التفاوض معه أمر سهل، علاوة على انه لاعب سيفيد الزمالك من الناحية الفنية.



ولكن يرى البعض أنه لا داعي لضم عبدالله السعيد خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب موقفه في التراجع عن استكمال صفقة القرن وانضمامه الي نادي الزمالك خاصة بعدما حصل على المبلغ المالي الذي يحتاجه من النادي الأهلي، كما يستند هذا الرأى على ان عبدالله السعيد قارب على الـ35 من عمره وهو ما يقلل من فائدته الفنية التي سيمنحها الي نادي الزمالك.