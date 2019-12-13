شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

انتشرت في الآونة الأخيرة مواقف كثيرة وقعت فيها المراسلات أمام الكاميرات من التقبيل أثناء نقل الأحداث، أو الضرب وأخيرًا هذا الموقف الذي تعرضت فيه المذيعة للتحرش.



خلال ماراثون جري في ولاية جورجيا بأمريكا انتشر مقطع فيديو للحظة تحرش أحد المتسابقين بمذيعة وقفت ترصد الحدث بكل حماس أمام الكاميرا.



كان الناس في غاية الاندماج وقد أشاروا وحيوا بيديهم خلال الجري المذيعة الأمريكية «أليكس بوزارجيان»، حيث بادلتهم نفس التحية متحدثة عن كمية الحماس التي تتملكهم و"كم أن الأمر شيق جدًا".



وفجأة تجمدت مذيعة WSAV في مكانها عندما قام أحد المتسابقين فجأة بصفعها من الخلف سريعًا واستكمل الماراثون.



بدت الصدمة على وجهها بشدة لكنها حاولت استكمال عملها وكأن شيئًا لم يحدث رغم التوتر والاحراج الذي وقعت فيه، واصفة الماراثون بأنه "مثير جدًا وحماسي".