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أخبار البلد

محاضرة حول مومياوات الحضارة الفرعونية بمتحف التاريخ الكندي

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:36 ص
السفير احمد ابو زيد
السفير احمد ابو زيد
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محمود نوفل
نظمت السفارة المصرية في أوتاوا محاضرة للدكتورة سحر سليم خبيرة المسح الضوئي للمومياوات الفرعونية، وأستاذ الأشعة بكلية الطب بجامعة القاهرة وعضو الفريق المصري المعني بدراسة المومياوات الملكية، وذلك بالتعاون مع المتحف الكندي للتاريخ والمكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا، أفاد بأن المحاضرة شهدت إقبالا ًوتفاعلًا كبيرًا من المشاركين الذين تجاوز عددهم المائة شخص، من مختلف فئات المجتمع الكندي من خبراء وباحثين في علوم الآثار والتاريخ، وأساتذة الجامعات و السفراء المعتمدين في كندا، فضلًا عن قيادات المتاحف الكبرى في العاصمة أوتاوا وعلى رأسهم المدير التنفيذي لمؤسسة كراون الفيدرالية التي تدير المتحف الكندي للتاريخ ومتحف الحرب الكندي.

وقد ألقى السفير المصري كلمة في مستهل المحاضرة، رحب خلالها بالخبيرة المصرية، مؤكدًا على أن الحضارة المصرية القديمة ستظل مصدر إلهام للبشرية عبر العصور. 

كما أشاد بالاكتشافات التي توصل إليها الفريق المصري الذي تحظى الدكتورة سحر سليم بعضويته، والذي تخصص في عملية المسح الضوئي للمومياوات الملكية خلال فترة الأسرة الحديثة. 

ومن جانبها، ألقت الدكتورة سحر سليم الضوء خلال المحاضرة على الاكتشافات الأخيرة الخاصة بالمومياوات الملكية وكيفية الاستعانة بجهاز الأشعة المقطعية لفحصها من أجل الكشف عن العديد من الأسرار حول حياة ووفاة ملوك الفراعنة.

الجدير بالذكر، أن المحاضرة عقدت بمركز الموارد بالمتحف الكندي للتاريخ، وهو يُعد المتحف الوطني للتاريخ الإنساني في كندا، ويُعنى بدراسة وعرض التراث المادي الكندي عبر العصور ، وما يتميز به من تنوع ثقافى وحضارى.
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