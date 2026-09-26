أخبار التوك شو | أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي.. رئيس الوزراء: مصر تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ياسمين عز تهاجم حملة «لا لتجهيز الرجل»: «ماتبقيش دبور وزن على خراب عشة»

انتقدت الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «MBC مصر»، مساء اليوم الجمعة، حملة «لا لتجهيز الرجل»، متسائلة عن أسباب تصاعد المطالب المرتبطة بتجهيز الزواج في مصر.

رئيس الوزراء: مصر تحتفظ بحقها المشروع في حماية أمنها المائي

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأمن المائي لمصر قضية وجودية لا تحتمل المساومة

مي سليم تكشف تفاصيل علاقة ابنتها لي لي بشقيقتيها دانا وميس

تحدثت الفنانة مي سليم عن العلاقة التي تجمع ابنتها لي لي بشقيقتيها دانا وميس، كاشفة عن طبيعة الروابط بينهن وتفاصيل علاقتهن داخل الأسرة

رئيس الوزراء: أتوجه بخالص الشكر والتقدير لـ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر ستبقى داعمة لكل جهد يعيد الثقة لإصلاح النظام العالمي.

التأمين الصحي الشامل بالمنيا: مستشفى سمالوط التخصصي تضم 136 سريرا و42 ماكينة غسيل كلوي

قال الدكتور أحمد شفيق مدير عام الإدارة العامة للطوارئ والرعاية الحرجة بالهيئة العامة للرعاية الصحية ومنسق مشروع التأمين الصحي الشامل بمحافظة المنيا.

يجب أن يخدم البشرية.. النائب محمد أبو العينين يطالب بتشريعات دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي

دعا النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، إلى وضع أطر وتشريعات واضحة لتنظيم استخدامات الذكاء الاصطناعي.

سكر التموين مستمر بالسعر المدعوم عند 12.5 جنيه.. تفاصيل

قالت الإعلامية لميس الحديدي إنها وصلها رد من شريف فاروق، وزير التموين، حول مناقشة زيادة أسعار السكر التي كانت قد ناقشتها في الفقرة الأخيرة يوم الإثنين الماضي، بعد الحديث عن فتح التصدير.

رئيس شعبة المخابز: أسعار وأوزان الخبز السياحي لا تتماشى مع واقع السوق.. ونطالب بقرارات جديدة

قال عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات الأسعار والأوزان الخاصة بالخبز السياحي والأوروبي أصبحت لا تتماشى مع واقع السوق.

ثروت الخرباوي يكشف كواليس مفاوضات حسن البنا لتسليم أسماء أعضاء التنظيم الخاص

كشف ثروت الخرباوي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، تفاصيل جديدة بشأن الأيام الأخيرة في حياة حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان

مصطفى مدبولي: السلام لا يبنى على اقتلاع شعب من أرضه

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن مصر تؤكد رفضها القاطع لاي محاولة لتهجير الفلسطينين من أرضه سواء من قطاع غزة أو الضفة، السلام لا يبني على اقتلاع شعب من أرضه.