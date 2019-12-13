موجز السوشيال ميديا .. سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور .. و تركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى من حفله بموسم الرياض

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الخاصه بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، نستعرضها معكم في السطور التالية.
سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور لها ... والجمهور : تجننى
تركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى من حفله بموسم الرياض
ايه الجمال والعظمة دي..رامى إمام ينشر فيديو لـ محمود رضا مؤسس فرقة رضا..شاهد
شيك أوى البنطلون ده.. رضوى الشربيني تخطف أنظار جمهورها بهذه الطريقة ..شاهد
محمد حماقى ينشر صورا له من حفلة الرياض .. شاهد
إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد
سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور لها ... والجمهور : تجننى
تركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى من حفله بموسم الرياض
ايه الجمال والعظمة دي..رامى إمام ينشر فيديو لـ محمود رضا مؤسس فرقة رضا..شاهد
شيك أوى البنطلون ده.. رضوى الشربيني تخطف أنظار جمهورها بهذه الطريقة ..شاهد
محمد حماقى ينشر صورا له من حفلة الرياض .. شاهد
إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد