سارة نخلة تتألق فى أحدث ظهور لها ... والجمهور : تجننى

نشرت الفنانة سارة نخلة صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وعلقت سارة نخلة قائلة " Goog night ".
ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : قمر - عسل والله - تجننى.
يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.
وعلقت سارة نخلة قائلة " Goog night ".
ونالت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى : قمر - عسل والله - تجننى.
يذكر أن آخر أعمال سارة نخلة مسلسل نصيبي وقسمتك 3 من تأليف عمرو محمود ياسين، وكان الجزء الثاني من المسلسل عُرض في شهر سبتمبر الماضي.
وشاركت سارة نخلة في مسلسل حكايتي، وشاركتها البطولة ياسمين صبري ووفاء عامر وأحمد بدير.