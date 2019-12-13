ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 06:04 ص
انجى خطاب
انجى خطاب
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلقت انجى خطاب قائلة " Hello ".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - قمر .

يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.

وشاركت انجى بمسلسل "وش تانى " مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى. 
إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مساكين من يظنون أن الرزق أموال فقط.. إنجي خطاب تتألق في أحدث ظهور لها | شاهد

بإطلالة جذابة .. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور لها .. شاهد

بـ ملابس كاجوال.. إنجي خطاب تتألق بـ إطلالة جديدة

من داخل سيارتها.. إنجي خطاب في أحدث ظهور.. شاهد

بـ ملابس كاجوال.. إنجي خطاب تتألق فى أحدث ظهور

بـ إطلالة جذابة.. إنجى خطاب تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

ترشيحاتنا

ركن السيارات فوق الأسطح.. سعوديون يبتكرون حلًا مثيرًا للجدل

النحاس: صدارة الدوري لا تعنيني وهدفي المركز الرابع

انتخابات بريطانيا.. جونسون بعد الفوز: نمتلك سلطة قوية الآن

الأحد.. أسرة المخرج محسن حلمى تتلقى عزاءه بمسجد عمر مكرم

في 10 دقايق .. طريقة عمل الفراخ الجريل

إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد

AdvertisementS

تحرك عاجل من البحرية الليبية ضد السفن التركية في البحر المتوسط

تعرف على فارق السن بين محمد الشرنوبي وخطيبته راندا رياض

أخبار النادي الأهلي اليوم.. تطوير مفاجئ في إعلان توقيع كهربا.. وتصريح غريب من رمضان صبحي عن رحيله من القلعة الحمراء

بعد أيام من زفافها.. عروس تتلقى أسوأ خبر في حياتها.. تفاصيل محزنة

رمضان صبحي: لو رجع بيا الزمن همشى من الأهلي.. فيديو

بيان عاجل من الجيش الليبي بعد إعلان حفتر ساعة الصفر لاقتحام طرابلس

زوجة كريم محمود عبد العزيز تشعل إنستجرام بجمالها الأخاذ

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب

رمضان صبحي: لو عاد الزمن سأرحل عن الأهلي | تفاصيل

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

اخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم الجدل حول قانونية تعاقد الأهلى مع كهربا.. 3 أندية أوروبية تخطط لخطف صفقة الأهلي

وقعت في شباك داعش.. ملكة جمال بريطانيا وصديقة لاعب ليفربول السابقة تثير الضجة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

شاهد.. مذيعة تعرضت للتحرش أمام الكاميرا وكانت هذه ردة فعلها

على غرار رانيا يوسف وبدون بطانة .. سيرين عبد النور تخطف القلوب