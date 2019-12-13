إنجي خطاب تشارك صورة لها مع جمهورها .. شاهد

نشرت الفنانة انجى خطاب صورة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".



وعلقت انجى خطاب قائلة " Hello ".



وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - قمر .



يذكر أن الفنانة انجي خطاب شاركت بمسلسل كلبش الجزء 2 بطولة امير كرارة وإخراج بيتر ميمي.



وشاركت انجى بمسلسل "وش تانى " مع النجم كريم عبد العزيز وحسين فهمى ومحمد لطفى ومنة فضالى.