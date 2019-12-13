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فن

تركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى من حفله بموسم الرياض

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 02:49 ص
تركى ال الشيخ
تركى ال الشيخ
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سيد احمد
نشر المستشار تركي ال الشيخ صور لحماقى أثناء حفلة فى موسم الرياض؛ من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى: كل جمهور الهضبة بيحبك يا حماقي..حماقي التألق والرياض النجاح..ماشاء الله زادكم الله تفوقا ونجاحا..بالتوفيق والنجاح انشاء الله..بحبك يا اكسجين الروح 😍

وتصدر كليب "راسمي في خيالي" لـ محمد حماقي، قائمة الـ Popular music على تطبيق "أنغامي"، بعد أيام قليلة من طرحه، كما إنه هو الكليب المصري الوحيد المدرج في القائمة.

كما استطاع الكليب احتلال التريند رقم 1 على "يوتيوب" منذ وقت طرحه على القناه الرسمية للفنان محمد حماقي على موقع الفيديوهات الأشهر.
تركي آل الشيخ يشارك جمهوره بصور لـ حماقى من حفله بموسم الرياض
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