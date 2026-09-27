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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تعليم الغربية تطلق مبادرة لتدريب 100 خريج بمجال التنمية الذهنية للنشء

تدريب الشباب لسوق العمل
تدريب الشباب لسوق العمل
الغربية أحمد علي

شهدت قاعات التدريب في محافظة الغربية استمرار تدشين مبادرة تأهيل 100 خريج وخريجة للعمل في مجال تدريب الحساب الذهني وتنمية قدرات النشء وذلك في إطار الدورة التدريبية التي أطلقها الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشأ بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم دعما للمشاركة المجتمعية .

توجيهات محافظ الغربية 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية في إطار دعم تشغيل الخريجات وتأهيلهن لسوق العمل، من خلال التدريب على مهارات الحساب الذهني وطرق تنمية قدرات الأطفال.


من ناحية أخري كشف  اللواء الدكتور محمد مندور، رئيس الاتحاد المصري للتنمية الذهنية للنشء، إن المبادرة تستهدف إعداد 5 آلاف كادر نسائي مؤهل من خريجات الجامعات بمختلف المحافظات، من خلال برامج تدريبية متخصصة في الحساب الذهني ومهارات تدريب النشء.

تحرك تنفيذي عاجل 

كما اختتم المحاسب محمد خلاف، عضو الاتحاد، أن الغربية تمثل نقطة الانطلاق الأولى للمشروع، الذي يستهدف التوسع تدريجيًا بمختلف المحافظات، مؤكدًا أن المبادرة تربط التأهيل المهني باحتياجات سوق العمل.

في المقابل شدد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الاستثمار في العنصر البشري يمثل أحد أهم محاور التنمية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم المبادرات التي تستهدف تأهيل الشباب والخريجين وإكسابهم مهارات عملية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

رفع كفاءة الخدمات 


وأضاف" عبد المعطي" أن تأهيل الخريجات للعمل في مجال تنمية قدرات النشء يمثل نموذجًا للاستفادة من الطاقات البشرية، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب، مؤكدًا دعم المحافظة لمثل هذه المبادرات التي تجمع بين التدريب والتشغيل وخدمة المجتمع.

تحسين خدمات المواطنين 

كما أوضح أن  محافظة الغربية حريصة على أن تكون بيئة جاذبة للمبادرات التي تسهم في بناء الإنسان وتنمية مهاراته، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو الاستثمار في الشباب ورفع قدراتهم وتأهيلهم لسوق العمل.

اخبار محافظة الغربية تدريب الحساب الذهني سوق العمل الغربية خريجين خلاف

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