سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 13 - 12 - 2019 .. فيديو

استقر سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 13 – 12 – 2019، أمام الجنيه في مستهل التعاملات الصباحية للبنوك وشركات الصرافة.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة، 13-12 – 2019، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم الجمعة 13-12- 2019 عند متوسط سعر 16.17 جنيه للشراء مقابل 16.07 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية



وجاءت أسعار الدولار والعملات الأجنبية على النحو التالي:



سعر الدولار الأمريكي



سجل سعر الدولار الأمريكي بيع 16.17 جنيه، وشراء 16.07 جنيه.



سعر اليورو



وسجل سعر اليورو بيع 17.95 جنيه، وشراء 17.83 جنيه.



سعر الجنيه الإسترليني



بينما سجل سعر الجنيه الإسترليني بيع 21.24 جنيه، وشراء 21.12 جنيه.



سعر الين اليابانى



وسجل سعر الين اليابانى بيع 14.85 جنيه، وشراء 14.76 جنيه.



سعر الفرنك السويسري



وسجل الفرنك السويسري بيع 16.37 جنيه، وشراء 16.26 جنيه.

