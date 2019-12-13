ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. انطلاق المؤتمر الوطني لمراجعة وتحديث قانون العقوبات

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 12:14 م
صدى البلد
Advertisements
اماني نوار
تنطلق غدًا السبت أعمال المؤتمر الوطني حول "مراجعة وتحديث قانون العقوبات" والذي تنظمه المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان .

ويهدف المؤتمر لإجراء مشاورات معمقة تضم كافة الأطراف الرسمية وغير الحكومية من أصحاب المصلحة للتوصل لتوصيات وتلمس خارطة طريق لإجراء عملية تحديث شاملة ومتكاملة لقانون العقوبات المصري الصادر في العام 1937، بما يتواكب مع تطور الفقه العالمي والمصري المعاصر، ومع تعزيز العدالة الجنائية في ضوء الاحتياجات الوطنية والاستحقاقات الدستورية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي التزمت بها مصر .

وتدور نقاشات وأعمال المؤتمر والتي تجري فاعلياته علي مدار يومي ،15-14 ديسمبر 2019 من خلال خمس جلسات حول المحاور التالية:

1 - مراجعة وتحديث قانون العقوبات الصادر في العام 1937 في ضوء تطور الفلسفة العقابية.

2- تلبية مقاصد المواءمة بين التشريع والدستور والمعايير الدولية، بموجب المادة (93) من الدستور المصري لعام 2014.

3- النظر إلى التوصيات الصادرة عن اللجان التعاهدية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والتوصيات الصادرة عن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

4- دراسة سبل معالجة قضايا العدالة الجنائية التي تشكل بواعث قلق في مجال حقوق الإنسان على الصعيد الدولي.

5- تشجيع تبني العقوبات البديلة في الجرائم البسيطة، بما يتسق مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة وبما يستجيب لمعالجة الأعباء الاقتصادية و الأمنية.

6- تعزيز ضمانات العدالة الجنائية في التشريع والتطبيق.
يشارك في أعمال المؤتمر الجهات التالية:-
- السلطة التنفيذية (وزارات الخارجية، العدل، الداخلية، شئون مجلس النواب، التضامن الاجتماعي )
- السلطة التشريعية (اللجنة الدستورية والتشريعية، لجنة حقوق الإنسان أعضاء مجلس النواب )
- السلطة القضائية (مجلس القضاء الأعلى، النيابة العامة، معهد الدراسات القضائية ).
- المجالس المتخصصة (المجلس القومي للمرأة ، المجلس القومي لشئون الإعاقة ، المجلس القومي
للطفولة والأمومة )
- مراكز البحوث (المركز القومي للبحوث الاجتماعية، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء )
- المؤسسات الدينية (دار الإفتاء ، مشيخة الأزهر ،الكنيسة الأرثوذكسية )
- كليات الحقوق (بجامعة القاهرة ،عين شمس ،الإسكندرية ،المنصورة ،حلوان ،السادات )
- مؤسسات المجتمع المدني المحلية
- مؤسسات مجتمع مدني دولية (منظمة Hands Off Cain بإيطاليا، المعهد العربي لحقوق الإنسان بتونس)
- وسائل الإعلام (المحلية والدولية صحافة، إذاعة، قنوات فضائية، مواقع إخبارية )
- المنظمات الدولية (الجامعة العربية، الاتحاد الأفريقي، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي )
- البعثات الدبلوماسية للسفارات العربية والأوربية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حافظ أبو سعدة: نفذنا 70% من توصيات المجلس القومي لحقوق الإنسان

مصر تستعرض ملفها الحقوقي بالأمم المتحدة .. منظمات حقوقية: مصر حققت إنجازات كبيرة في ملف حقوق الإنسان ونفذت الكثير من توصيات المجلس الدولي

ننفرد بنشر تقرير الحكومة المصرية عن أوضاع حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة بجنيف 13 نوفمبر

قبل إعلان تقريرها الحقوقي بالأمم المتحدة.. كيف أوفت مصر بالتزاماتها بالاتفاقيات الدولية؟

أوفت بالتزاماتها..عمر مروان: مصر اتخذت خطوات حقيقية في حماية حقوق الإنسان

مجلس حقوق الإنسان يشيد بالإصلاح المؤسسى بمصر.. ويؤكد: إقرار قانون الإجراءات الجنائية الجديد إنجاز للمنظومة.. والدستور صان الحقوق والحريات

ترشيحاتنا

بقناع دالي.. رمضان صبحي يفاجئ منى الشاذلي.. ويؤكد: شارة الكابتن مسئولية.. ولو رجع بيا الزمن همشي من الأهلي

قائد شباب الأهلي يعود للتدريبات بعد غياب 9 أشهر

الطماطم تتراجع 30 قرشا.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 13-12-2019

4 مطالب لـ عبد الحفيظ من لاعب الأهلي الجديد

حكم من شك في عدد الركعات .. الإفتاء توضح التصرف الصحيح |فيديو

بعد رهانه على فشل مصطفى محمد.. قائد منتخب مصر السابق يدافع عن أحمد بلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين