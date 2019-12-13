أم تعنف ابنها ورواد مواقع التواصل يطالبون بمعاقبتها

إنتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لأم وهى تعنف إبنها وتقوم بضربه على وجهه، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى وبدأوا فى مشاركة الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.



يذكر أن منظمة اليونيسف/ المركز القومى للأمومة والطفولة أجرت إحصائية عن العنف ضد الأطفال فى مصر وجاءت نتائج الإحصائية مخيبة للآمال ومخيفة حيث تعرض حوالي ثلاثة أرباع الأطفال في مصر للعنف الجسدي، كما كان 87 %من إجمالي الأطفال ضحايا للعنف النفسى ،



كما أظهرت الدراسة أن البالغين بشكل عام يعتبرون العنف ضد الأطفال وسيلة مقبولة من وسائل التأديب.