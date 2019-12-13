ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أم تعنف ابنها ورواد مواقع التواصل يطالبون بمعاقبتها

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:59 ص
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
إنتشر على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" فيديو لأم وهى تعنف إبنها وتقوم بضربه على وجهه، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعى وبدأوا فى مشاركة الفيديو لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

يذكر أن منظمة اليونيسف/ المركز القومى للأمومة والطفولة أجرت إحصائية عن العنف ضد الأطفال فى مصر وجاءت نتائج الإحصائية مخيبة للآمال ومخيفة حيث تعرض حوالي ثلاثة أرباع الأطفال في مصر للعنف الجسدي، كما كان 87 %من إجمالي الأطفال ضحايا للعنف النفسى ،

كما أظهرت الدراسة أن البالغين بشكل عام يعتبرون العنف ضد الأطفال وسيلة مقبولة من وسائل التأديب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيديو كشف فعلتها.. عاملة بالسعودية تعنف طفلا فى إحدى الحضانات

مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة يكشف عن مواد وعقوبات قانونية تنصفهن

ثقافة الشرقية تحتفل بأعياد الطفولة

في يومها العالمي.. عوامل خطيرة تزيد من العنف ضد المرأة

قوله تعالى خدني..أم بلا رحمة تتلذذ بضرب ابنها وتصوره فيديو| شاهد

ترشيحاتنا

عنان الجلالي يبكي على الهواء بسبب السيدات.. فيديو

المهارات والقيمة التسويقية أبرزها..٥ مكاسب للأهلي من ضم محمود كهربا

بسبب فضح أردوغان.. تركيا تدرج محمد دحلان على القائمة الحمراء

هواتف لن تتمكن من استخدام واتساب Whatsapp مرة أخرى.. تعرف عليها

تعرف على حقيقة تراجع صادرات محصول البصل المصري لضعف جودته

معركة طرابلس.. المشير حفتر يعلن ساعة الصفر والجيش يدخل معارك طاحنة ضد قوات تركية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالدولار وبعد الخصم .. سعر غير متوقع لـ بلوفر رانيا يوسف

بإطلالة شتوية وبدون مكياج.. ابنة أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

عاش هنا يوثق رحلة عبد المنعم إبراهيم مع الكوميديا.. وأسرار غيرة رشدي أباظة من قبلاته لـ سامية جمال.. وكواليس تزوجه من شقيقتين