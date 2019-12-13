بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية

حرصًا من "صدى البلد"، على تقديم خدمة إخبارية مُتميزة لمتابعي موقعها الإلكترونى، ننقل لكم شعائر صلاة الجمعة، اليوم، من مسجد الحامدية الشاذلية.



وحددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، بتاريخ 16 ربيع آخر 1441 هـ ـ الموافق 13 ديسمبر 2019م تحت عنوان: "أمة اقرأ .. أمة أتقن .. بين علماء الأمة وعلماء الفتنة".



وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى.



كما عبرت عن ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.