شاهد.. صور جديدة من حفل محمد حماقي بموسم الرياض

التواجد المكثف للنجم محمد حماقي مؤخرا في العديد من الحفلات الضخمة بدول الخليج العربي ساهم في تزايد شعبيته بهذه المنطقة واجتياح موسيقي وإيقاعات أغانيه التي أصبحت الأكثر استماعا لملايين الشباب الخليجي الذي بات يدعم فريق مواهب حماقي في برنامج "the voice" ضد فرق النجوم راغب علامة و أحلام وسميرة سعيد" لذا بمجرد صعوده مساء أمس الخميس علي خشبة مسرح حفله الذي يقام ضمن فعاليات موسم الرياض تعالت أمواج هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال وصلته الغنائية.





حضر حماقي بصحبة مدير أعمالها المنتج حمدي بدر وافتتح الحفل بأغنية "نفسي ابقي جنبه" وسط المزيد من هتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الجمهور من مختلف الجنسيات العربية وخص بالشكر أبناء وأهل المملكة العربية السعودية متمنيا أن تصبح بلدهم أكبر واجهة سياحية في العالم.وقدم حماقي عدد من أغانيه منها " أجمل يوم " ،"يزلزل" ،"قدام الناس" ،" جري ايه واهلي أحلي حاجة فيكي" التي أهداها للمملكة العربية السعودية.وواصل حماقي حفلة بأغاني "ليه بيلموني" ،"من قلبي بغني" ،"من البداية" "قادرين نعلمها" وواحدة واحدة" و"عمره ما يغيب" التي .. بالإضافة إلى "ام الدنيا" و" علي تحية المنتخب المصري "ووجه حماقي الشكر للقائمين علي الحفل وعلى رأسهم المستشار تركي إل الشيخ.