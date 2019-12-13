اليوم.. تشييع جنازة الراحل شريف السقا من مسجد الشرطة

يتم تشييع جثمان المخرج الراحل شريف السقا، بعد صلاة الجمعة، اليوم ، من مسجد الشرطة في مدينة 6 أكتوبر، حيث توفي مساء أمس الخميس إثر حادث أليم.



شريف السقا، هو مخرج برنامج الحكاية على شاشة MBC مصر، وشقيق الإعلامي مصطفى السقا، وهو المشرف العام على شبكة قنوات "أوربت" السابق، والذى يشغل منصب قيادى فى قناة ONE.



كما تولى فترة طويلة إخراج برنامج "القاهرة اليوم" على شاشة "أوربت"، وعمل مخرجًا لبرنامج "القاهرة اليوم" على شاشة قناة "أوربت لسنوات طويلة الذي كان يقدمه عمرو أديب قبل رحيله عن القناة، وانتقاله مع أديب إلى برنامج كل يوم.



بينما كانت وفاته بمثابة صدمة كبيرة لكل من يعرفه، سواء داخل الوسط الفني أو خارجه.