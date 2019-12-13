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مرأة

ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 04:35 م
أفكار لـ بوكيه الورد
أفكار لـ بوكيه الورد
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رشا عوني
تهتم كل عروس قبل زفافها بتفاصيل إطلالتها في ليلة العمر، ومن أبرز الأمور التي تشغل بال كل فتاة، هي بوكيه ورد العروسة، فهو يُكمل إطلالتها ويجعلها مثل الأميرات في ليلة زفافها.

عادة ما تختار العروس الورد الأبيض والصناعي البلاستيكي، أو الأحمر، لكن هذه الصيحات لم تعد تتماشى مع خطوط الموضة فيما يخص صيحات شكل بوكيه ورد العروس.

يمكنك اختيار شكل جديد ومختلف لبوكيه الورد، مثل الورود الملونة، وأشكال مختلفة من الورود وليس نوعًا واحدًا فقط.

ورد التوليب من أشهر الورود وأجملها، فهو اختيار مميز للعروس وخاصة إذا كان بألوان مختلفة مثل البينك، الموف، والأبيض.

كما يمكنك إعداد بوكيه ورد سواء طبيعي أو مجفف على ذوقك الخاص، تجمعي فيه عدة ألوان لتحصلي على بوكيه مبهج، كذلك صيحة البوكيه الكبير هي المنتشرة مؤخرًا وخاصة في الدول الغربية، يمكنك تجربتها على ذوقك الخاص بألوان مبهجة وفاتحة.
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
ليلة العمر.. 20 فكرة مختلفة لـ بوكيه ورد العروسة
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