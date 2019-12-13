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رياضة

مارتن لاسارتى بعد تعاقد الأهلى مع كهربا: كنت أتمنى أن يحدث هذا

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 01:40 م
كهربا وامير توفيق
كهربا وامير توفيق
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محمد بدران
هنأ، مارتن لاسارتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» بعد إعلان انتقاله للفريق الأحمر لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل. 

ونشر مارتن لاسارتى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" صورة وعلق قائلًا: "كنت أتمنى أن يحدث هذا فى إقامتك الف مبروك للنادى الأهلى".

أعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بـ النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.

يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.

وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.

وحصل كهربا فعليًا على 450 ألف دولار أرسلها إلي نادي أقيس البرتغالي وهي قيمة الشرط الجزائي الذي ينص عليه تعاقده، فيما ينص تعاقد اللاعب مع الأهلي على حصوله على 4 ملايين جنيه في الستة شهور الأولي من يناير المقبل ثم 9 ملايين في الموسم الأول ومثلهم الثاني بينما ترتفع القيمة المالية في الموسم الثالث والرابع لتكون 10 ملايين جنيه ليصل إجمالي تعاقد كهربا مع القلعة الحمراء 42 مليون جنيه في أربع مواسم ونصف.
مارتن لاسارتى بعد تعاقد الأهلى مع كهربا: كنت أتمنى أن يحدث هذا
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