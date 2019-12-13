صفقة قوية.. شريف عبد الفضيل لـ كهربا: ننتظر منك الكثير

رحب شريف عبد الفضيل لاعب الأهلي السابق بالتعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة 4 سنوات ونصف السنة، تبدأ مطلع يناير المقبل.





وكتب شريف عبد الفضيل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"‏‏الف مليون مبروك لكهربا التواجد داخل القلعة الحمراء وصفقة قوية لأنه لاعب مميز ومختلف وننتظر منك الكثير فى الفترة القادمة ‎@MKahraba ‎#كهربا ‎#كهربا_اهلاوي".





وأعلن أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات بـ النادي الأهلي عن التعاقد مع اللاعب محمود عبدالمنعم «كهربا» لمدة أربع سنوات ونصف، تبدأ مطلع يناير المقبل، في صفقة انتقال حر بعدما قام «كهربا» بفسخ تعاقده مع نادي أفيش البرتغالي بالتراضي قبل أيام.





يأتي هذا في إطار تلبية الاحتياجات التي حددها الجهاز الفني لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ومن المنتظر أن ينضم اللاعب الى تدريبات الفريق وفقا للموعد الذي يحدده رينيه فايلر المدير الفني للأهلي.





وأنهت إدارة الأهلي كل إجراءات التعاقد مع محمود عبدالمنعم كهربا الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي أفيس البرتغالي بناء على موافقة السويسري رينيه فايلر بعد جلسة مطولة عقدها مع لجنة التخطيط في حضور محمود الخطيب رئيس النادي.



