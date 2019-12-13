بعد توقيعه لـ الأهلي.. محمد فضل الله يكشف الطريقة الوحيدة لمنع تكرار سيناريو كهربا

كشف الدكتور محمد فضل الله خبير اللوائح الرياضية، عن الطريقة الوحيدة، لمنع الأندية للاعبيها من الهروب بطريقة قانونية.



وكان الأهلي أعلن اليوم، الجمعة تعاقده مع محمود عبدالمنعم كهربا، بعدما قام اللاعب بفسخ تعاقده مع الزمالك من طرف واحد، ولعب ثلاثة أشهر في صفوف أفيس البرتغالي.



وكتب محمد فضل الله عبر حسابه الشخصى على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس يوك": "بالرغم من أن فسخ اللاعب المحترف لعقدة القانونى لا يمنع انتقاله لأى ناد آخر ولا يمنع قيده ولا يمنع منحه البطاقة المؤقتة وبالرغم من العقوبات التى تفرض عليه اذا ثبت صحة تعاقده مع نادية السابق".



وأضاف:" إلا أن هذا البند من أكبر الثغرات القانونية فى لائحة تقنين أوضاع اللاعبين الدولية والتى يجب أن يعالجها الاتحاد الدولى لكرة القدم لأنها تؤكد على عدم احترام الالتزام التعاقدى".



واختتم:" لذلك الأندية فى الدوريات الكبرى تطبق قاعدة "الاستحواذ & الإفراج" فى التعاقدات مع لاعبيها لتحمى أنفسها من تلك الثغرة القانونية الكبرى أتمنى أن الأندية تطبيق تلك القواعد لحماية تعاقداتها".