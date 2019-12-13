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محافظات

بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:59 م
حافظ أسيوط يفتتح
حافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
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إيهاب عمر
افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجد الشيخ حسن زناتي بمدخل مدينة أبنوب بعد إحلاله كليًا وإعادة بنائه من جديد بتكلفة تصل إلى 2.5 مليون جنيه.

وذلك بحضور ياسر عمر وعبد الكريم زكريا ومرتضي العربي ومحمد حمدي دسوقي أعضاء مجلس النواب والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة وتاج أبو سداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والشعبية وحشد كبير من الأهالي.

الجدير بالذكر أن المسجد بُني منذ عام 1950 وتم ضمه للأوقاف عام 1984 وتبلغ مساحته 750 متر مربع ويسع حوالي 1300 مصلي وتم هدمه وإعادة بناءه على نفقة الأوقاف وبعض من المشاركة المجتمعية وعقب الافتتاح أدى محافظ أسيوط صلاة الجمعة بالمسجد.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف والتي تناولت فضل العلم والعمل في بناء الأمم.

كما ذكر فضل بناء المساجد وإعمارها باعتبارها أفضل الأماكن التي ترشد الناس إلى التحلي بمبادئ الدين الإسلامي الحنيف والتخلق بأخلاق الإسلام السمحة وعبادة الله تعالى والتعاون على البر والتقوى.

وعقب الانتهاء من صلاة الجمعة قدم محافظ أسيوط التهنئة للأهالي بمناسبة افتتاح المسجد كما قدم الشكر لكل من ساهم مع وزارة الأوقاف في إعادة بناء المسجد داعيا المولى عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتهم مؤكدا أهمية المشاركة المجتمعية في إبراز العمل الخير الذي يعود بالنفع على المواطنين لافتا أن بناء مصر وتنميتها لن يحدث إلا بتعاون الجميع والوقوف معًا يدًا واحدة.
بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
بتكلفة 2.5 مليون جنيه.. محافظ أسيوط يفتتح مسجد الشيخ زناتي بعد تطويره
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