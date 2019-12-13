الحلم أصبح كابوسا.. أهالي فرشوط يستغيثون بالمحافظ من تكرار انقطاع المياه

أرسل مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بصعيد مصر، استغاثة من أهالي مدينة فرشوط، لمحافظ قنا، عبر " صدى البلد" بشأن الانقطاع الدائم للمياه والأسباب الحقيقية للانفجارات المتكررة منذ بدء تشغيل محطة مياه بخانس والتي كانت لسنوات طويلة حلم أبنائها إلا أنه سرعان ما أصبح كابوسا يؤرق المواطنين، نظرًا للانقطاع الدائم للمياه والانفجارات المتكررة دون أسباب مقنعة خاصة مع الإعلان عن تجديد وإحلال الشبكة الأرضية للمدينة.



كما نقل حماية، حالة شوارع المدينة المتردية والتي أصبح السير فيها علي الأقدام أمرًا صعبًا نظرًا لكم البيارات التي أصبحت تعيق سير المواطنين في معظم شوارع المدينة خاصة أكبر شوارع المدينة طولا وكثافة سكانية وهو شارع الهواشم والذي أصبح دخول سيارة الإسعاف أو المطافئ إليه يمثل معجزة حال حدوث كارثة لا قدر الله وذلك لأكثر من عام تقريبًا.



دعا بركات الضمراني مدير حماية بالصعيد، المحافظ لزيارة شارع الهواشم والتفضل بمحاولة السير فيه وهو الذي يعد الممر الوحيد لعدد من مدارس المرحلة الابتدائية وكذلك مدرسة الزراعة للوقوف علي معاناة أهالي فرشوط والتمكن من اتخاذ ما يراه مناسبا واتخاذ ما يلزم من إجراءات.



وطالب الضمراني، محافظ قنا ألا تكون جولاته في الشوارع العامة وأن تكون زياراته الميدانية علي المنشآت الخدمية مفاجئة وغير معلنة لجميع من حوله حتي يتمكن من الوقوف علي حقائق المؤسسات وآلية إدارتها.

